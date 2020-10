Ook Liverpool kan niet meer verdedigen: vier tegengoals bij Aston Villa in eerste helft

Aston Villa, dat vorig seizoen op de laatste speeldag degradatie wist te voorkomen, won net als Liverpool de eerste drie wedstrijden van dit seizoen. In de eerste helft scoorde de club uit Birmingham liefst vier keer, waarvan drie door de nieuwe spits Ollie Watkins. John McGinn maakte de andere goal, al werd zijn schot nog van richting veranderd door Virgil van Dijk. Mohamed Salah schoot de 2-1 nog binnen namens Liverpool. Everton won de eerste vier wedstrijden van dit seizoen en gaat daarmee aan kop. Op zaterdag 17 oktober (13.30 uur), in het eerste duel na de interlandperiode, krijgt de ploeg van Carlo Ancelotti op Goodison Park bezoek van Liverpool.

Liverpool begon het seizoen al met een 4-3 overwinning op Leeds United, dat daarmee na zestien jaar spectaculair terugkeerde in de Premier League. Daarna volgde voor de ploeg van Jürgen Klopp zeges op Chelsea (0-2) en Arsenal (3-1), dat afgelopen donderdag dan weer na strafschoppen won op Anfield in de achtste finales van de Carabao Cup.

De laatste keer dat Liverpool vier tegengoals kreeg te verwerken in de eerste helft was op 24 mei 2015, toen Steven Gerrard afscheid nam als speler van The Reds met een pijnlijke 6-1 nederlaag bij Stoke City. Andy Cole was in 1993 namens Newcastle United de laatste speler met een hattrick in de eerste helft tegen Liverpool.