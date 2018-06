Ook valse start voor Brazilië tegen stug Zwitserland

Door Tim Reedijk



De meeste gedoodverfde favorieten voor de wereldtitel hebben het in de eerste WK-duels nog niet laten zien. Ook Brazilië was niet zo swingend als wellicht werd verwacht, al verraden kleine dingen de klasse die deze selectie in huis heeft. Met name in de eerste helft was Paulinho dreigend en liet Neymar soms zien een fenomeen te zijn in de kleine ruimtes.



Maar het hoogtepunt van de eerste helft was de treffer van Philippe Coutinho, een typische goal voor de middenvelder. Met zijn karakteristieke houding krulde hij van buiten het strafschopgebied de bal in de verre hoek achter de kansloze Yann Sommer. Het leek de opzet voor een ruimere overwinning voor de Seleção, zeker omdat de Zwitsers in de eerste helft nog geen schot hadden gelost.



In de tweede helft lukte het de Brazilianen echter niet om door te drukken. Het aanvallende spel haperde, terwijl Zwitserland steeds vaker in de buurt van doelman Alisson Becker kwam. Dat resulteerde in de gelijkmaker van Steven Zuber, die alle gelegenheid kreeg om een corner van Xerdan Shaqiri binnen te koppen. Voor zijn doeltreffende kopbal duwde hij wel Miranda met twee handen in de rug, maar dat was voor scheidsrechter César Ramos geen reden om de videoscheidsrechter in te schakelen - en vanuit de studio in Moskou werd ook niet aan de bel getrokken.



Na die treffer hoopte Brazilië nog eens op de videoscheidsrechter toen Gabriel Jesus in het zestienmetergebied gevloerd werd, maar ook dat appèl werd door de arbitrage genegeerd. In de slotfase was Brazilië nog een aantal keer dichtbij de gelijkmaker door grote kansen van invaller Firmino en Miranda, maar Zwitserland ontsnapte keer op keer. Daardoor begint Brazilië na Duitsland, Spanje en Argentinië eveneens met puntenverlies aan het WK en is de ware titelfavoriet nog altijd niet opgestaan.