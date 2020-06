Ook voor Liverpool dreigt ongemakkelijke prijsuitreiking

In Salzburg moesten alle spelers op anderhalve meter van elkaar staan tijdens het vieren van de titel. Het leverde ook wat kritiek op, omdat ze net tijdens de wedstrijd dichter op elkaar stonden en ook de trofee van hand tot hand ging. Toch is dit de ceremonie waar de Premier League over nadenkt, zo berichten Engelse media.



De Premier League gaat er in ieder geval alles aan doen om Liverpool wel een prijs te kunnen uitreiken voor de eerste landstitel in dertig jaar. ,,Ze moeten het eerst nog maar eens winnen, maar we willen een prijsuitreiking”, vertelt Richard Masters, directeur van de Premier League, aan Sky Sports. ,,Ik denk dat het veilig kan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om zo'n moment te hebben, nadat de spelers er zoveel moeite in hebben gestoken. Niet alleen voor de spelers is het belangrijk, maar ook voor de fans.”