Ook Wilshere ontbreekt tegen Oranje

WK-deelnemers Pione Sisto leidt Denemarken langs Panama

21:56 Door een treffer van Pione Sisto is Denemarken de lange voorbereiding op het WK begonnen met een zege op Panama. In het stadion van Brøndby werd het 1-0 tegen de Midden-Amerikanen, die komende zomer ook actief zijn in Rusland.