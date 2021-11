Opgeluchte Wijnaldum laat zich eindelijk zien bij PSG: ‘Zijn eerste maanden grensden aan een ramp’

,,Het is een beetje zoals mijn eerste seizoen bij Liverpool, je moet eraan wennen om met elkaar te spelen. Ik moet mijn teamgenoten nog beter leren kennen. Er is niet één speler met wie ik eerder heb gespeeld", zei Wijnaldum voorafgaand aan het duel tegen RB Leipzig. In die wedstrijd had hij voor de tweede keer dit Champions League-seizoen een basisplek, mede door de afwezigheid van Marco Verratti.

Wijnaldum zorgde voor de 1-1 en de 1-2, maar uiteindelijk leverden zijn goals slechts een punt op tegen RB Leipzig. ,,Ja, ik ben opgelucht. Ik werk elke dag hard en ik leer mijn teamgenoten beter kennen. Hopelijk kan ik deze vorm voortzetten”, aldus de Nederlander, die vond dat zijn ploeg misschien wel meer had verdiend. ,,Als je kijkt naar onze mogelijkheden... We hebben de kansen ook te makkelijk weggegeven, dus misschien is het ook wel een logisch punt. We moeten onszelf verbeteren en doorgaan", sprak hij bij RMC Sport.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum juicht. © AFP

Franse media

In Franse media werd Wijnaldum beloond met fraaie cijfers voor zijn optreden, zoals een 8 van Get French Football News en een 7 van L’Équipe. ,,Zijn Champions League-debuut tegen Club Brugge was zo slecht dat Mauricio Pochettino hem in de rust verving. Zijn eerste maanden grensden aan een ramp: besluiteloos en inactief. Maar iedereen verdient een tweede kans. De middenvelders scoren weinig in Parijs, daarom is Wijnaldum hier en misschien begon zijn Franse avontuur eigenlijk gisteren pas", schrijft L’Equipe.

De Franse sportkrant zag hoe Wijnaldum eindelijk zichzelf weer liet zien: ,,De fantastische middenvelder die hij bij Liverpool was kon toch niet zomaar verdwenen zijn? Waar was de frisheid? Te midden in de kwellingen van PSG verscheen hij weer. Noodzakelijk ook.”

Het is te hopen voor Wijnaldum dat zijn twee goals tegen RB Leipzig de start vormen voor een betere periode in Parijs. Hij kwam al wel in elf van de twaalf Ligue 1-wedstrijden in actie voor Paris Saint-Germain, maar de laatste tijd bepaald niet meer als basisspeler. Waar hij de eerste vier competitieduels nog wel basisklant was, daar verscheen hij in de laatste acht wedstrijden slechts twee keer aan de aftrap.

Bekijk hieronder onze Champions League-video's: