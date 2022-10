Opluchting voor Raphaël Varane: verdediger mogelijk op tijd fit voor WK

Programma buiten­lands voetbal | Barcelona ontvangt Athletic Bilbao en topper in Serie A

Vandaag staan er weer mooie wedstrijden in het buitenland op het programma. Koploper Arsenal gaat in de Premier League op bezoek bij Southampton, Frenkie de Jong speelt met Barcelona tegen Athletic Bilbao en AS Roma ontvangt Napoli. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

9:29