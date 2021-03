Opmerkelijk: Belgische bond vergeet scheidsrechter, doelman fluit oefenduel Jong België en Standard

Vertessen en Openda, talenten van respectievelijk PSV en Vitesse, zijn met Jong België op stage in Genk. De jonge Belgen plaatsten zich namelijk niet voor het EK Onder-21, waar Jong Oranje momenteel aan deelneemt en vanavond in actie komt tegen Jong Duitsland (21.00 uur). Omdat Jong België pas op 3 juni weer een officiële wedstrijd speelt, traden de Belgische beloften gisteren in een oefenwedstrijd aan tegen Standard Luik.

Bij Jong België en Standard Luik waren ze er helemaal klaar voor, maar er ontbrak één ding bij de aftrap: een scheidsrechter. De Belgische voetbalbond was vergeten er eentje aan te stellen. Uiteindelijk was het de 41-jarige Gillet die de fluit in handen nam. Hij werd geassisteerd door de physical coach en fysiotherapeut. Zij gebruikten hesjes als vlaggen, want ook die waren niet aanwezig.