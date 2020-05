Opmerkelijke beelden: Bernabéu ziet er momenteel onherkenbaar uit

Bernabéu 2.0 wordt een kunstwerk. Het project, dat meer dan 500 miljoen euro zou kosten, moest aanvankelijk klaar zijn tegen de start van het seizoen 2022-2023. Maar door de coronacrisis liggen ze in Madrid heel wat voor op schema. De renovaties zijn al van start gegaan, waardoor het stadion momenteel een metamorfose ondergaat.



In Spanje gaat de competitie op 11 juni weer van start. Maar tegen dan zijn de werken in het Estadio Santiago Bernabéu uiteraard nog niet afgerond. Daardoor mag Real zijn resterende thuismatchen in het stadion van het jeugdteam (Estadio Alfredo Di Stefano) afwerken. Ook in de Champions League zullen Hazard en co in dat stadion spelen. Vóór het nieuwe seizoen (12 september) moet Bernabéu dan weer wél beschikbaar voor de supporters zijn.



