Opnieuw bizarre ontknoping in Duitsland: supporters HSV al feestend op het veld, maar toch gaat het nog mis

Met videoZo knap hoe het jarenlang was dat HSV niet degradeerde uit de Bundesliga, zo moeilijk is het voor de gevallen grootmacht uit Hamburg om weer op te klimmen vanuit de 2. Bundesliga. Vanmiddag leek het dan eindelijk te gaan lukken, maar FC Heidenheim sloeg in de extra tijd nog twee keer toe toen de supporters van HSV al feestend op het veld stonden in Sandhausen na de 0-1 zege daar.

FC Heidenheim won door goals in minuut 93 en minuut 99 met 2-3 bij Jahn Regensburg en gaat daarmee als kampioen naar de Bundesliga, waar de club nog nooit eerder in actief was. SV Darmstadt verloor met 4-0 bij SpVgg Greuther Fürth, maar eindigt ook desondanks op 67 punten en gaat als nummer twee ook rechtstreeks naar de Bundesliga. HSV kwam nog op 66 punten, maar moet dus opnieuw genoegen nemen met een plek in de play-offs.

Hamburger SV deed wat het moest doen door met 0-1 te winnen bij SV Sandhausen door een goal van de Franse aanvaller Jean-Luc Dompé na drie minuten. Na het laatste fluitsignaal was er zelfs al feest bij de spelers en supporters van HSV, maar in de extra tijd sloeg FC Heidenheim dus nog twee keer toe en zo gingen zij nog over HSV heen. Voor HSV wachten nu promotie/degradatiewedstrijden tegen VfB Stuttgart, dat gisteren als zesde eindigde in de Bundesliga boven de rechtstreekse degradanten Schalke 04 en Hertha BSC.

HSV degradeerde in 2018 voor het eerst in de clubhistorie. De club waar spelers als Horst Hrubesch, Felix Magath, Kevin Keegan, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Ruud van Nistelrooij furore maakte krijgt het sindsdien maar niet voor elkaar om te promoveren. Na drie keer op rij een vierde plaats plaatste de club uit Hamburg zich vorig jaar ook al voor de play-offs om promotie, maar toen lukte het niet om af te rekenen met Hertha BSC. Na de 0-1 in het Olympiastadion in Berlijn won Hertha vervolgens met 0-2 in het Volksparkstadion in Hamburg.

