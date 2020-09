Opnieuw controverse in Engeland: Spurs morst punten na late handsbal Dier

Bale kwam onlangs op huurbasis over van Real Madrid, maar is nog niet fit genoeg om weer het Tottenham Hotspur-shirt aan te trekken. Tegen Newcastle United zag hij vanaf de tribune hoe Lucas Moura na 25 minuten de score opende namens Spurs. Na een goede actie van Harry Kane tikte de Braziliaan de bal bij de tweede paal binnen. Het was voor Lucas voor het eerst sinds december 2019 dat hij weer eens wist te scoren in de Premier League. Na zijn goal van destijds tegen Wolverhampton Wanderers lukte het hem 22 wedstrijden lang niet om te scoren.

De goal van Lucas Moura zorgde ook voor een bijzondere statistiek voor Kane. De captain van Tottenham leverde daarmee namelijk alweer zijn vijfde assist van het seizoen af. Net zo veel als in de 55 Premier League-wedstrijden daarvoor.



Die ene goal leek lang de enige goal van de wedstrijd te blijven, maar diep in blessuretijd kwam er toch nog verandering in de score. Eric Dier kreeg de bal, zonder dat hij dat zelf doorhad, tegen de hand aan en zo kreeg Callum Wilson dé kans om de 1-1 te maken. Tot grote woede bij alles en iedereen bij Tottenham én in Engeland. Crystal Palace-coach Roy Hodgson had een dag eerder ook al geklaagd over handsballen in het strafschopgebied: ,,Spelers gaan op handen mikken. Er moet een hard statement gemaakt worden, want het voetbal wordt zo kapot gemaakt", zei hij.



Wilson benutte de strafschop wel gewoon en bepaalde de eindstand zo op 1-1. José Mourinho wachtte het laatste fluitsignaal niet eens af en beende direct naar binnen. Zo zag hij niet dat Kane na het laatste fluitsignaal nog een rode kaart kreeg wegens kritiek op de arbiter. Steven Bergwijn deed de gehele tweede helft mee aan de kant van Spurs.