Opnieuw staande ovatie voor Ronaldo na familiedrama, Emirates Stadium klapt voor superster

Ronaldo keert vandaag (13.30 uur) terug in de basis bij ManUnited. De Portugees ontbrak dinsdag nog in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Liverpool. Een dag eerder had hij bekendgemaakt dat zijn pasgeboren zoontje was overleden. Zijn vriendin Georgina Rodriguez bracht wel een gezond meisje ter wereld.



Het normaal vijandige thuispubliek zorgde in de zevende minuut voor een steunbetuiging aan Ronaldo met een staande ovatie. De Portugees speelt altijd met rugnummer 7. Liverpool-trainer Jürgen Klopp sprak van ‘het moment van de wedstrijd’.



ManUnited speelt in Londen een cruciaal duel met Arsenal om zich te houden op de Champions League. Maar in de vierde minuut kwam de ploeg al op achterstand door een treffer van Nuno Tavares. Bakayoko Saka verdubbelde de voorsprong, maar Ronaldo hield de Champions League-droom van United in leven met zijn honderdste doelpunt in de Premier League.