Opnieuw zes voetballers Rode Ster besmet met corona

Homoseksue­le Premier Lea­gue-voetballer schrijft open brief: ‘Voetbal niet klaar voor speler die uit de kast komt’

11:08 Een voetballer uit de Premier League vertelt in een open brief hoe hij dagelijks worstelt met het geheimhouden van zijn seksuele geaardheid. De voetbalwereld is niet klaar voor een openlijk homoseksuele speler, stelt de man.