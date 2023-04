Oppermachtig Manchester City deelt Arsenal snoeiharde tik uit in Engelse titelstrijd

Een ontketend Manchester City heeft Arsenal een keiharde tik in de strijd om de Premier League-titel uitgedeeld. De Gunners werden in Manchester zoekgespeeld en mochten met een 4-1 nederlaag niet klagen. Dankzij de zege ligt de ploeg van Pep Guardiola op koers om voor de vijfde keer in zes seizoenen kampioen van Engeland te worden, al is Arsenal nog wel koploper.

Het werd op voorhand gezien als dé wedstrijd van het seizoen in de Premier League. Als de kraker die misschien wel beslissend zou zijn in de titelstrijd, aangezien Manchester City met twee duels minder gespeeld op twee punten van Arsenal kon komen. En de ‘finale van de Premier League’ werd inderdaad een prooi van Manchester City, dat helemaal niets te duchten had van Arsenal, over de Londense ploeg heenwalste en de titelhoop van de ploeg van Mikel Arteta de grond in boorde.

Volledig scherm Kevin de Bruyne. © Action Images via Reuters

Het paste bij de verwachtingen die er vooraf al waren over de wedstrijd. De ongenaakbare ploeg van Pep Guardiola werd immers als de grote favoriet beschouwd. In de Premier League werd al sinds begin februari niet meer verloren en City haalde al de halve finale van de Champions League en de finale van de FA Cup. En de ploeg van Guardiola-leerling Mikel Arteta dan? Die kent een geweldig seizoen in de Premier League en deed lang mee om de eerste landstitel in 19 jaar, maar de klad kwam er de laatste weken bij de vermoeide ploeg in.

Manchester City, waar de geblesseerde Nathan Aké ontbrak, leek dat maar wat goed te beseffen en greep Arsenal vanavond in een kolkend Etihad Stadium vanaf het begin bij de strot. Het leidde al binnen zeven minuten tot de openingsgoal. Kevin de Bruyne sneed door de Londense defensie heen, om de bal hard en geplaatst langs Arsenal-goalie Aaron Ramsdale te krullen: 1-0. Arsenal stond erbij en keek ernaar, zoals dat eigenlijk de gehele wedstrijd zo zou zijn.

Manchester City kreeg daarna meerdere kansen op 2-0, met name via Erling Haaland. De normaal gesproken zo trefzeker Noorse topspits, dit seizoen al goed voor 32 Premier League-goals, had zijn vizier echter niet op scherp staan. Telkens stuitte Haaland op de uitstekend keepende Arsenal-doelman Aaron Ramsdale, die hem telkens de baas was. Op de kopbal van John Stones vlak voor rust, die eerst nog werd afgekeurd wegens buitenspel, had de Arsenal-goalie echter geen antwoord: 2-0.

Kansloos was Arsenal, iets wat na rust hetzelfde bleef. Manchester City kreeg al snel kansen op de derde treffer, die er via De Bruyne ook kwam. De Belg schoot de bal door de benen van Arsenal-verdediger Ben White en maakte zijn tweede van de avond, terwijl hij al de aangever was bij de tweede Manchester City-goal. Daarmee was hij de absolute uitblinker bij Manchester City.

De Citizens namen vervolgens wat gas terug en Arsenal kwam vlak voor het einde nog terug tot 3-1, maar dat bleek slechts een doekje voor het bloeden. Sterker nog: Haaland maakte in de laatste minuut van de blessuretijd toch nog zijn 33ste competitiegoal van het seizoen: 4-1.

Hoewel Manchester City nog zeven duels moet afwerken, heeft het er alle schijn van dat de strijd om de landstitel is beslist. De ploeg van Pep Guardiola heeft vier verliespunten minder dan Arsenal en de titel daardoor volledig in eigen hand. Arsenal kan enkel hopen op een complete ineenstorting van de Citizens, waar het na de voetbalshow van vanavond weinig schijn van heeft.

