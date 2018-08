Oproep Marokko stelt Mazraoui voor lastige keuze

De twintigjarige rechtsback van Ajax behoort tot de selectie van 25 spelers die Renard vandaag presenteerde. Mazraoui voerde vorige week in Zeist een gesprek met bondscoach Ronald Koeman, die hem een interessante speler vindt voor het Nederlands elftal.



De verdediger, geboren in Leiderdorp, staat voor een lastige keuze. Hij moet waarschijnlijk op korte termijn gaan beslissen of hij voor Marokko wil uitkomen of voor Oranje.



Mazraoui speelde eerder in vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko. Hij zat ook in de voorselectie voor het WK, maar viel af voor het toernooi in Rusland. Zolang de Ajacied geen officiële interland heeft gespeeld voor de A-ploeg - bijvoorbeeld een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup of een WK-kwalificatieduel - kan hij nog kiezen voor welk land hij wil uitkomen. Opvallende afwezige in de selectie van Marokko is Mehdi Benatia (31), op het WK nog aanvoerder van Marokko.