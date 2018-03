Oranje opgepast: Ronaldo jaagt op nieuw record

Door Wietse Dijkstra



Nee, een wereldrecord zit er voor de inmiddels 33-jarige Ronaldo waarschijnlijk niet meer in. Dat blijft nog wel even op naam staan van Ali Daei, die in 149 interlands voor Iran maar liefst 109 goals maakte. Een knappe prestatie natuurlijk, al dient daarbij wel te worden aangetekend dat de Aziatisch voetballer van het jaar 1999 niet één van zijn interlandgoals tegen een West-Europese tegenstander maakte. Bij het niveau van Ronaldo kwam Daei, die bij Bayern München (zes goals in één seizoen) mislukte, nooit in de buurt.



Voor een eerlijkere vergelijking kunnen we daarom beter kijken naar de top-10 van Europa. Op die lijst heeft Ronaldo, die vrijdag twee keer scoorde tegen Egypte, de eerste plaats bijna te pakken. Een hattrick tegen het Nederlands elftal en de Portugees staat op gelijke hoogte met Ferenc Puskas. De voormalige vedette van Real Madrid maakte overigens ook nog vier doelpunten voor Spanje. Dus wil Ronaldo hem in alle opzichten overtreffen, dan heeft hij nog acht interlandgoals nodig.

Top-10 Europa

1. Ferenc Puskas (Hongarije) 84

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) 81

3. Sandor Kocsis (Hongarije) 75

4. Miroslav Klose (Duitsland) 71

5. Gerd Müller (West-Duitsland) 68

6. Robbie Keane (Ierland) 68

7. Zlatan Ibrahimovic (Zweden) 62

8. David Villa (Spanje) 59

Imre Schlosser (Hongarije) 59

10. Jan Koller (Tsjechië) 55

Aan mijlpalen heeft Ronaldo overigens geen gebrek. Hij heeft onder meer de volgende doelpuntenrecords reeds op zijn naam staan.

391

Lionel Messi is met 374 goals topscorer aller tijden van de Primera Division, maar gemeten over de top-5 competities van Europa maakte Ronaldo de meeste goals: 391 stuks (307 voor Real Madrid, 84 voor Manchester United).

117

Ook in de Champions League staat er geen maat op Ronaldo. Namens Real Madrid en Manchester United maakte hij 117 goals in 148 CL-duels. Rivaal Lionel Messi volgt met 100 doelpunten.

17

Ronaldo heeft ook het record voor de meeste goals in één seizoen in de Champions League. In 2013-2014 werd hij topscorer met 17 goals. Best kans dat hij dat dit seizoen verbetert, want hij heeft deze jaargang al weer 12 gemaakt. Als eerste speler ooit Ronaldo scoorde dit seizoen in alle duels in de groepsfase.

9

Op WK-eindrondes scoorde Ronaldo in totaal slechts drie keer. Maar wat EK’s betreft is hij – samen met de Fransman Michel Platini – topscorer aller tijden met negen goals. Ronaldo is bovendien de enige speler die op vier EK-eindrondes trefzeker was.

7

Op het WK voor clubteams maakte Ronaldo (7 keer) de meeste goals. De Portugees scoorde vier keer in een WK-finale, een record dat hij deelt met zijn eeuwige rivaal Messi.

6

Als enige speler werd Ronaldo 6 keer topscorer in de Champions League. Eén keer gedeeld met Messi, die 5 keer de meeste goals maakte.

4

Ronaldo is de enige speler die 4 keer de Gouden Schoen won als topscorer van Europa.