Oranje treft Noord-Macedonië op EK na winnende goal routinier Pandev (37)

In de 56ste minuut maakte Goran Pandev het enige doelpunt van de avond in Tbilisi. De 37-jarige spits van Genoa rondde in de 56e minuut een fraai uitgespeelde aanval koelbloedig af. De nationale voetbalheld is met 114 wedstrijden recordinternational van Noord-Macedonië en met 36 doelpunten tevens topscorer aller tijden van zijn land. Bij Georgië stonden Guram Kashia en Valeri Qazaishvili in de basis.