Orkun Kökçü helpt Benfica met assist aan Portugese Supercup: ‘Hij deed het heel erg goed’

Orkun Kökçü heeft al vroeg in het seizoen zijn eerste prijs gepakt met Benfica, de Taça de Portugal. De 22-jarige middenvelder hielp zijn nieuwe werkgever met een assist op weg in de Supercup tegen bekerwinnaar FC Porto, dat in Aveiro met 2-0 werd verslagen door de landskampioen. Trainer Roger Schmidt (oud-PSV) was blij met het optreden van Kökçü: ,,Naar mijn mening deed hij het heel erg goed.”

De in Haarlem geboren Kökçü maakte deze zomer voor ruim 25 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Benfica. In de voorbereiding oefende de middenvelder met zijn nieuwe club nog tegen Feyenoord in de Kuip, waar hij een emotioneel afscheid kreeg. Ook die andere voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes stond in de basis voor de strijd om de Portugese Supercup.

In de strijd om de Supercup had Kökçü in de eerste helft geel gekregen. Veel belangrijker was echter wat hij na iets meer dan een uur spelen deed. De Turks international kreeg de bal op het middenveld aangespeeld en handelde snel, waardoor hij Ángel di Maria in stelling kon brengen. De Argentijn, ook nieuw bij de ploeg van Schmidt, schoot hem vervolgens in de verre hoek tegen de touwen.



Even later kwam Benfica via de Kroatische middenvelder Petar Musa ook op 2-0. Vervolgens kon Schmidt Kökçü met een gerust hart wisselen. In de blessuretijd dacht FC Porto via Wenderson Galeno wel nog de aansluitingstreffer te maken, maar dat doelpunt werd door de VAR teruggedraaid.

Vlak voor tijd mocht scheidsrechter Luís Godinho ook nog aan de bak. Twee keer trok de arbiter de rode kaart. De keiharde veteraan Pepe (40) kreeg zijn tweede gele kaart en is daardoor meteen geschorst voor het eerste competitieduel van FC Porto, waarna ook zijn trainer Sérgio Conceição mocht inrukken. Die weigerde aanvankelijk zijn bank te verlaten.

Trainer Schmidt vond Kökçü ‘heel erg goed’

Schmidt werd in zijn eerste seizoen bij Benfica direct kampioen van Portugal. Al vroeg in jaar twee heeft de Duitser met de Supercup alweer zijn tweede prijs te pakken, mede dankzij aanwinst Kökçü. ,,Naar mijn mening deed hij het heel erg goed", liet Schmidt weten op de persconferentie na het heetgebakerde duel met FC Porto in Aveiro. ,,Het is niet makkelijk om dit als speler van Benfica te bereiken, omdat er veel druk op staat."

FC Porto opent de Portugese competitie maandagavond (19.45 uur) met de uitwedstrijd bij Moreirense. Vervolgens speelt Benfica om 21.15 uur de uitwedstrijd bij Boavista in Porto, de tweede stad van het land in het noorden van Portugal. Sporting Braga, dat als derde Portugese club mee wil in de Champions League, opent vrijdagavond het nieuwe seizoen met de thuiswedstrijd tegen FC Famalicão.

