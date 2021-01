Osaka investeert in Amerikaanse voetbalclub: ‘Zij zijn een inspiratiebron voor vrouwelijke atleten’

,,De vrouwen die in mijn jeugd hebben geïnvesteerd, hebben me gemaakt tot wie ik nu ben en ik kan me niet indenken hoe mijn leven er zonder hen uit zou zien”, zei Osaka vanuit Melbourne, waar ze in voorbereiding is op de Australian Open die op maandag 8 februari van start gaat. ,,Mijn investering in North Carolina Courage gaat veel verder dan alleen een eigenaar zijn; het is een investering in geweldige vrouwen die rolmodellen en leiders zijn in hun vakgebied en een inspiratiebron zijn voor alle jonge vrouwelijke atleten.”