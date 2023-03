Oud-Feyenoorder Reiss Nelson held van Arsenal met late goal: ‘Net als de fans was ik door het dolle heen’

De euforie was enorm. Zestigduizend fans vierden groot feest, toen Reiss Nelson in de bovenhoek ramde terwijl de blessuretijd er al op zat. De voormalig speler van Feyenoord liet de koploper ontsnappen tegen de nummer negentien van de Premier League.

De koploper moest diep gaan op eigen veld. De bezoekers kenden een droomstart dankzij een goal in de eerste minuut van Philip Billing en vervolgens vergrootte ex-Feyenoorder de Londense pijn na een uur spelen: 0-2. Binnen acht minuten draaide Arsenal het om en kwam de thuisploeg terug via Thomas Partey en Ben White, die blij was dat er technologie bestond. Het horloge van de scheidsrechter trilde na zijn inzet die doelman Neto vlak achter de doellijn stopte, waardoor de verdediger zijn eerste goal voor Arsenal maakte.

Nathan Aké verslaat Sven Botman

Bernardo Silva vergrootte halverwege de tweede helft de voorsprong, juist in een fase waarin Newcastle enkele goede mogelijkheden had gekregen. De Portugees, net ingevallen, schoot raak nadat Erling Haaland de bal had verlengd: 2-0. De naaste achtervolger zag later op de dag hoe Arsenal dus punten verspeelde en de titelstrijd nóg spannender werd.



Manchester United, derde op de ranglijst, gaat zondag op bezoek bij Liverpool.