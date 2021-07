Oud-Feyenoorder zeven maanden na vuurpijlincident terug bij Galatasaray

Recordin­ter­na­ti­o­nal Messi en Tagliafico nu al met Argentinië naar laatste acht Copa América

22 juni Het Argentijnse voetbalelftal is al zeker van de kwartfinales in de Copa América in Brazilië. Het elftal onder leiding van Lionel Messi won in Brasilia met 1-0 van Paraguay en nam met zeven punten uit drie wedstrijden de leiding in Groep A. Daarmee is met nog één wedstrijd te spelen in de groepsfase een plek bij de laatste acht al verzekerd.