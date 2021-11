Oud-international Miccoli 3,5 jaar de cel in voor inschakelen zoon Siciliaanse maffiabaas

De 42-jarige oud-speler van onder meer Palermo en Juventus moet de cel in voor een misdrijf dat plaatsvond in 2010. Hij schakelde destijds de zoon van een Siciliaanse maffiabaas in om druk te zetten op de eigenaar van een nachtclub die hem nog geld verschuldigd zou zijn.



De tienvoudig international meldde zich woensdag bij de gevangenis van Rovigo (Venetië) om zijn straf te ondergaan. Tijdens een persconferentie in 2013 had Miccoli zijn onschuld vol gehouden. ,,Ik ben een voetballer, geen maffioso, ik ben tegen de ideeën van de maffia”, zei hij toen.