Oud-PSV’er Afellay per direct weg bij Stoke City

PSV

Afellay speelde tussen 2004 en 2010 in het eerste van PSV, waarmee hij vier keer landskampioen werd en waar hij de laatste jaren een drijvende kracht op het middenveld was. Hij maakte de overstap naar FC Barcelona, maar bij de Spaanse kampioen wist de Utrechter niet door te breken. Afellay werd tussentijds verhuurd aan Schalke 04 en Olympiakos Piraeus. Toen zijn contract bij Barcelona afliep en niet werd verlengd, deed PSV een poging hem terug te halen. Afellay koos echter voor een vertrek naar Stoke City.

Blessureleed

Afellay wordt gedurende zijn gehele carrière al geteisterd door blessureleed. De middenvelder scheurde de kruisband van zijn linkerknie af toen hij nog geen jaar in dienst was bij FC Barcelona. Hij had onder meer in zijn verhuurperiode bij Schalke’04 last van een zware bovenbeenblessure en scheurde in dienst van Stoke City nog eens zijn kruisband af.