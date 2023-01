Oud-PSV’er Carlos Vinícius velt geplaagd Chelsea, debutant João Félix krijgt rood na tackle op Kenny Tete

Cristiano Ronaldo maakt mogelijk tegen eeuwige rivaal Lionel Messi zijn debuut in Saoedi-Ara­bië

Cristiano Ronaldo maakt zijn debuut in Saoedi-Arabië mogelijk in een wedstrijd tegen zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. De Portugees kan op 19 januari zijn opwachting maken in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

9 januari