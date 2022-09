Oud-Spartaan Mathias Pogba opgepakt in zaak rond afpersing van zijn broer Paul

Een opmerkelijk nieuw hoofdstuk in de zaak rond de afpersing van Paul Pogba. Zijn broer, oud-Spartaan Mathias Pogba, is volgens Franse media opgepakt. In totaal zouden vier arrestaties zijn verricht.

De zaak kwam aan het rollen toen Mathias een video online zette waarin hij zei: ,,De hele wereld, evenals de fans van mijn broer en vooral van de Franse ploeg en Juventus, de teamgenoten van mijn broer en zijn sponsors, verdienen het om bepaalde dingen te weten.” Paul bracht vervolgens zíjn versie van het verhaal naar buiten.

Mathias Pogba zou samen met enkele jeugdvrienden zo’n 13 miljoen euro van zijn broer eisen en anders ‘belastende video’s’ naar buiten brengen. Een en ander zou begonnen zijn toen de middenvelder van Juventus de financiële steun aan de groep stopte.

Mathias Pogba beschuldigde zijn broer onder meer van hekserij. Hij zou Kylian Mbappé hebben willen blesseren door hekserij toe te passen. Paul Pogba ontkende die beschuldigingen. Mbappé koos ook de kant van de speler met wie hij in 2018 de wereldtitel veroverde.

Mathias ontkende onlangs in een verklaring via zijn advocaat Richard Arbib dat hij zijn broer afperst. Le Monde meldt desondanks vanavond dat de Fransman is opgepakt.

Sparta

Paul Pogba stapte afgelopen zomer transfervrij over van Manchester United naar Juventus en is momenteel geblesseerd. Volgens de chirurg die hem heeft geopereerd kan Pogba in november de training hervatten. Juventus-trainer Massimiliano Allegri zei dat hij verwachtte dat de middenvelder pas in januari terug zou zijn.

Mathias Pogba is clubloos. Hij kwam in het seizoen 2016-2017 kort uit voor Sparta. In 2017 maakte hij, in de eerste minuut, het winnende doelpunt in de stadsderby tegen Feyenoord.