Oud-voetballer Dino Baggio wil onderzoek naar ‘farmaceutische producten’ na dood Gianluca Vialli

De 51-jarige oud-middenvelder van onder meer Juventus maakt zich hier zorgen over na het recente overlijden van generatiegenoten Gianluca Vialli en Sinisa Mihajlovic . ,,Misschien is er niets aan de hand, misschien ontdekken we iets”, aldus Baggio tegen de krant La Gazzetta dello Sport .

Baggio ontkent dat het ging om verboden middelen die de voetballers kregen. Dat leek hij te hebben gezegd in een televisie-interview dinsdag, maar Baggio zegt dat hij zich verkeerd had uitgedrukt. ,,We konden geen doping gebruiken, want we werden elke drie of vier dagen gecontroleerd”, aldus de Italiaan.