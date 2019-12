Oude bekenden uit eredivisie maken het Barcelona lastig in Sociedad

Barcelona loopt door het gelijkspel maar een puntje uit op concurrent Real Madrid, dat morgen nog in actie komt tegen Valencia. Komende woensdag staat de ‘Clasico’ tussen de twee rivalen op het programma.



Barcelona en Real Madrid zouden elkaar eigenlijk op 26 oktober treffen. Die wedstrijd werd uitgesteld omdat de politie in de Catalaanse stad de handen vol had aan de vele demonstraties in de stad. Inwoners van Barcelona gingen massaal de straat op om hun onvrede te laten blijken over de celstraffen die Catalaanse leiders kregen voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum in 2017.



De politie houdt komende woensdag opnieuw rekening met protesten. Ruim 3000 agenten en beveiligers moeten de orde rond de ‘Clásico’ bewaken.



