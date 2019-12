Oude liefde Chelsea doet Mourinho pijn in verhitte Londense derby

De Spurs gingen na rust op zoek naar de aansluiting, maar kwamen na een uur met tien man te staan. Son Heung-min werd na ingrijpen van de VAR met rood weggestuurd omdat hij had nagetrapt bij Antonio Rüdiger. Het resulteerde in een verhitte slotfase, waarin de spelers van Chelsea zich beklaagden over racistische spreekkoren richting Rüdiger.



Voor Son is het de tweede keer dit seizoen dat hij met een directe rode kaart van het veld is gestuurd en al de derde keer in kalenderjaar 2019 - een twijfelachtig record dat hij deelt met Dion Dublin (1997, toen in dienst van Coventry City). In het duel met Everton begin november maakte Son van achteren een tackle op de Portugees André Gomes, die daarbij op ongelukkige wijze zijn enkel brak. De rode kaart van Son werd na een protest van de Spurs geseponeerd omdat er ook volgens de bond geen opzet in het spel was.



Racistische leuzen in het stadion vormden een volgende smet op de avond voor de thuisploeg. De speaker in het Tottenham Hotspur Stadium waarschuwde de toeschouwers in de slotfase tot drie keer toe zich koest te houden.



Chelsea blijft door de zege de nummer 4 in de Premier League met 32 punten. De club heeft er zes meer dan de Spurs die zevende staan. De achterstand op koploper Liverpool is zeventien punten. Nummer 3 Manchester City heeft zes punten meer dan Chelsea. De landskampioen won zaterdag met 3-1 van Leicester City dat tweede staat.



