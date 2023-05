Ousmane Dembélé en Chirstopher Nkunku terug in Franse selectie

Frankrijk heeft de leiding in de groep en treft nu op 16 juni Gibraltar in het Portugese Faro en drie dagen later Griekenland in het eigen Stade de France. ,,Jullie zullen zeggen dat ik zeer pragmatisch denk, maar de drie punten die we bij Gibraltar kunnen veroveren hebben net zo veel waarde als die tegen Nederland of Ierland”, zei bondscoach Didier Deschamps bij een persconferentie.