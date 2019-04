Oxlade-Chamberlain na jaar en twee dagen weer in selectie Liverpool

Liverpool speelt om 21.00 uur de thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town, dat al enkele weken weet dat het zal degraderen naar het Championship. Liverpool is nog altijd in een spannende titelstrijd verwikkeld met Manchester City, dat na de gewonnen derby bij Manchester United van afgelopen woensdag een punt voorsprong heeft op Liverpool.



Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Premier League. Manchester City speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij nummer vijftien Burnley.