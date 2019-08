Özil en Kolasinac weer ‘mentaal fit’ na gewapende overval

De imposante Kolasinac greep in en wist de aanvallers te verjagen. Het Arsenal-duo moest het openingsduel met Newcastle United echter aan zich voorbij laten gaan wegens ‘veiligheidsredenen’. Twee verdachten werden inmiddels gearresteerd.



Na het incident kregen beide spelers de tijd om tot rust te komen. ,,Ze zijn er met hun hoofd niet voor de volle honderd procent blij”, zei Emery destijds. ,,Dan kunnen ze beter even rust nemen. Het is belangrijk dat ze zich weer veilig gaan voelen.”



Voor het komende duel met Burnley zaterdag maken Kolasinac en Özil weer deel uit van de selectie. Volgens Emery zijn beide spelers mentaal in staat om te presteren. ,,Ze hebben dinsdag weer voor het eerst meegetraind en ik ben blij dat ze er weer bij zijn. Ze geven een goed signaal af. Özil was gisteren een beetje ziek, maar mentaal zijn ze weer in orde.”