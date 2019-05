Paderborn promoveert ondanks nederlaag op doelsaldo naar Bundesliga

Video Barcelona sluit seizoen af met gelijkspel in Eibar: fouten Cillessen, goals Messi

18:16 Met zijn twee goals in de uitwedstrijd Eibar (2-2) heeft Lionel Messi zijn seizoenstotaal naar 50 goals getild. De 31-jarige Argentijn staat nu op 50 doelpunten in 49 wedstrijden in alle competities. Volgende week sluit Barcelona het seizoen af met de Spaanse bekerfinale tegen Valencia.