Panini-gekte in Peru loopt uit de hand, politie valt binnen in drukkerij

Peru loopt storm voor het WK voetbal in Rusland. Voor het eerst sinds het WK van 1982 in zijn La Blanquirroja weer van de partij en dat heeft Panini geweten. De vraag naar prentjes is er zo groot dat het aanbod de vraag niet kan volgen, met vele ontevreden fans tot gevolg. In de eerste tien dagen dat Panini ze in Peru op de markt bracht, waren de 140 ton aan pakjes en de meer dan 10.000 boeken in amper 27 minuten verkocht.



Ter vergelijking: vier jaar geleden voor het WK in Brazilië, toen Peru niet van de partij was, ging er nog geen 40 ton aan stickers over de toonbank. De leveranciers beloven snel meer stickers, maar de Peruvianen zijn zo gek op de prentjes dat er zelfs om gevochten wordt.



Kandidaat-burgemeester Betsy Cortegna dacht daar handig op in te spelen door via de sociale media stickerzakjes weg te geven in ruil voor stemmen. De actie van de politica werd met gemengde reacties ontvangen.