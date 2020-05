Paolo Maldini en de vijf andere ‘grootste’ verliezers in de voetballerij

In de voetballerij gaat het uiteindelijk om één ding: prijzen winnen. Maar waar winnaars zijn, zijn er ook altijd verliezers. AC Milan-legende Maldini noemde zichzelf vorige week ‘de speler die het meest heeft verloren in zijn carrière’. De Spaanse krant Marca zette nog wat spelers op een rij. Deze spelers en trainer hebben ook allemaal geschiedenis geschreven én een geweldig record, maar kennen ook de keerzijde van de medaille.

Paolo Maldini

Volledig scherm Paolo Maldini. © AP Maldini is op het eerste gebied nou niet iemand van wie je denkt dat hij zichzelf de ‘grootste verliezer’ vindt. De voormalig verdediger won onder andere zeven keer de Serie A en vijf keer de Europacup 1/Champions League. Hij legt het zelf op deze manier uit. ,,Ik ben de meest verliezende speler in de geschiedenis. Ik heb veel gewonnen, maar ik verloor drie Champions League-finales, een Europese Super Cup, een WK-finale, een EK-finale, een halve finale op het WK, en ik kan nog wel even doorgaan.”

Javier Mascherano

De Argentijn Javier Mascherano heeft meer dan 20 titels op zijn palmares staan. Hij werd landskampioen met River Plate, Corinthians en zelfs vier keer met FC Barcelona. Ook de Champions League en de gouden plak op de Olympische Spelen staan twee keer op zijn palmares. Toch heeft de speler van het Chinese Hebei China Fortune maar liefst elf finales verloren. Hieronder vallen onder meer vier verloren Copa America-finales en één WK-finale.

Volledig scherm Javier Mascherano. © EPA

Patrice Evra

De Fransman Patrice Evra heeft een lange erelijst. Vooral onder Sir Alex Ferguson bij Manchester United won de linksback de ene na de andere prijs. Denk aan vijf Premier League-titels, vier FA Cups en één keer de Champions League. Evra heeft daarentegen een record op z’n naam staan dat je als voetballer niet graag wilt. De 81-voudig international heeft namelijk vier keer de Champions League-finale verloren. Eén keer met AS Monaco, twee keer met United en ook met Juventus. Ook in de EK-finale in eigen land moest Evra in 2016 het hoofd buigen voor Portugal.

Volledig scherm Arjen Robben ontwijkt een tackle van Patrice Evra. © AP

Arjen Robben

Er staat jammer genoeg ook een Nederlander in het lijstje. Arjen Robben was bij alle ploegen waar hij speelde van meerwaarde. Dit heeft hem ook veel titels gebracht. Denk aan het landskampioenschap in Nederland, Spanje, Engeland (2) en acht keer in Duitsland. Robben verloor echter zes finales. Drie super cup-finales, maar vooral twee Champions League-finales en de WK-finale in 2010. Robben haalde echter zijn sportieve revanche. Na het verlies in 2010 en 2012 was hij in de Champions League-finale van 2013 beslissend door de winnende goal te maken.

Michael Ballack

Volledig scherm Michael Ballack is boos op Manchester United-speler Carlos Tevez. Frank Lampard staat hem bij. © BSR Agency De Duitse middenvelder Michael Ballack had wat met het nummer 13. Hij speelde er bij bijna al zijn ploegen mee. Veel mensen zien het getal echter als een ongeluksgetal. Dit gold in mindere mate ook voor Ballack. Naast onder meer vijf kampioenschappen, vier in Duitsland en één in Engeland, verloor ook Ballack namelijk zes finales. En niet de minste. In 2008 verloor hij er twee in één zomer: de Champions League-finale met Chelsea tegen Manchester United en de EK-finale met Duitsland tegen Spanje. Het jaar 2002 was misschien nog wel erger: op de laatste dag verloor hij de Duitse titel met Bayer Leverkusen en ook de Duitse bekerfinale tegen Schalke ging verloren, net als de Champions League-finale tegen Real Madrid en de WK-finale tegen Brazilië.

Héctor Cúper

Ook trainers horen bij het team. De Argentijnse-trainer Héctor Cúper stond wat vaker aan de verkeerde kant van de medaille dan dat hij gewild had. Ook hij verloor in totaal zes finales. Na zijn komst bij Mallorca in 1997 tilde hij de club naar een hoger niveau. Dit kon hij niet belonen met eremetaal. Hij verloor in twee seizoenen de Spaanse bekerfinale en de finale van de Europacup II van Lazio Roma.



Dit bracht hem echter wel bij Valencia CF. Ook bij deze club deed hij het naar behoren. In de Champions League bereikte hij de finale in 2000 en 2001. Hij verloor beide finales echter van respectievelijk Real Madrid en Bayern München. Ook met een landenteam ging het fout. Cúper was de bondscoach van Egypte tijdens de Afrika Cup van 2017. Hij haalde de finale, maar deze werd verloren van Kameroen.