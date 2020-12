Paris Saint-Germain geeft eindelijk uitsluitsel: Tuchel ontslagen

,,Ik wil Thomas Tuchel en zijn staf bedanken voor alles wat ze ons als club hebben gebracht”, zegt voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. ,,Thomas heeft veel energie en passie in zijn werk gestoken. Natuurlijk zullen we de goede tijden blijven herinneren die we samen hebben beleefd.” PSG verloor in de Franse competitie al vier keer en staat na zeventien wedstrijden op de derde plaats, één punt achter Olympique Lyon en LOSC Lille.

De Argentijn Mauricio Pochettino is de voornaamste kandidaat om de nieuwe trainer te worden in Parijs, maar daar meldde PSG nog niets over. De 48-jarige Pochettino zit zonder club na zijn ontslag in november vorig jaar bij Tottenham Hotspur. Na de korte winterstop hervat de ploeg van de Nederlandse jeugdinternational Mitchel Bakker de competitie op 6 januari tegen Saint-Étienne. De laatste wedstrijd onder Tuchel, vorige week tegen Strasbourg, werd met 4-0 gewonnen.

Succes in de Champions League is al jaren het grote doel van de Arabische eigenaren van PSG, die honderden miljoenen in de club pompten en onder anderen Neymar en Kylian Mbappé naar Parijs haalden. Het elftal van Tuchel bereikte dit jaar de finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar daarin was Bayern München met 1-0 te sterk door een doelpunt van de Fransman Kingsley Coman, die in de jeugd bij PSG speelde.