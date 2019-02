Paris Saint-Germain ook zonder sterspelers eenvoudig naar halve finale beker

Neymar en Edinson Cavani waren er vanwege blessures nog steeds niet bij en ook Kylian Mbappé kreeg rust van Tuchel. Maar ook zonder de drie sterspelers had PSG geen kind aan de nummer negentien van de Ligue 1. Bij afwezigheid van de 'grote drie’ nam Ángel Di Maria zijn ploeg bij de hand. De Argentijn scoorde in het eerste half uur twee keer. Thomas Meunier bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 3-0.



De andere drie kwartfinales in het Franse bekertoernooi zijn AS Vitré - Nantes, Stade Rennes - US Orléans en Olympique Lyon - Caen.