Paris Saint-Germain overweegt naar ander stadion te verhuizen: ‘Parijs verdient beter’

PSG speelt sinds 1974 in het huidige stadion. Al-Khelaïfi zei dat de club de afgelopen vier à vijf jaar in gesprek is geweest met de eigenaar, de stad Parijs, over uitbreiden en verbeteren van het stadion, dat slechts plaats biedt aan 47.000 toeschouwers. De stad is volgens hem echter niet behulpzaam geweest.



,,Mijn eerste optie is dat we niet verhuizen. Maar de stad dwingt ons”, zei hij. PSG heeft drie andere opties als het niet besluit te blijven, meldde Al-Khelaïfi, zonder op de details in te gaan. ,,We hebben 70 miljoen euro uitgegeven aan het verbeteren van Parc des Princes, maar het is niet ons stadion.” De voorzitter zei dat de club heeft geprobeerd het stadion te kopen, maar dat de stad te veel geld vroeg.