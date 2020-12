Paris Saint-Germain verscheurt contract Jesé na vier verhuurperiodes

Kylian Mbappé opgelucht na 100ste goal voor PSG

11:42 Kylian Mbappé is pas 21 jaar, maar de Franse aanvaller heeft nu al honderd doelpunten gemaakt voor Paris Saint-Germain. Als invaller in de gewonnen uitwedstrijd tegen Montpellier (1-3) maakte hij zijn 'jubileumtreffer'. ,,Ik wachtte hier al een paar wedstrijden op, het is een soort opluchting", zei Mbappé.