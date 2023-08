Paris Saint-Germain wijst sterren de deur: Kylian Mbappé, Neymar en Marco Verratti ontbreken op persdag

Tijjani Reijnders maakt officieus debuut voor AC Milan bij nederlaag tegen Real Madrid

Oranje-international Tijjani Reijnders heeft afgelopen nacht zijn officieuze debuut gemaakt voor AC Milan. De 24-jarige Zwollenaar viel in de 70ste minuut in tegen Real Madrid in het Rose Bowl Stadium in Los Angeles. De Madrilenen wonnen met 3-2.