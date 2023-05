Paris Saint-Germain worstelt zich dankzij doelpunt veelbesproken Messi naar elfde landstitel

Met samenvattingParis Saint-Germain is voor de 11de keer landskampioen van Frankrijk. Het sterrenensemble van Parijs had in Straatsburg genoeg aan een 1-1 gelijkspel. De veelbesproken Lionel Messi maakte de enige treffer van de bezoekers.

Voor Paris Saint-Germain zou dit seizoen alles minder dan de landstitel een flinke teleurstelling zijn. De club in Qatarese handen investeerde de afgelopen jaren honderden miljoenen met een Champions League-overwinning als ultiem doel. Nadat PSG vroeg in het seizoen een flinke voorsprong op ranglijst had opgebouwd, leek landskampioen worden bij zowel de club als de spelers een gegeven. Zo was ook vanavond zichtbaar op het veld.

PSG had genoeg aan gelijkspel om nummer 2 in de competitie Lens kansloos te maken voor de titel. Voor de spanning in de wedstrijd hielp het ook niet mee dat Straatsburg aan een puntje genoeg had om, ongeacht de uitslagen op andere velden, degradatie definitief te ontlopen. Het was dan ook de thuisploeg die als eerste aanzette en op jacht ging naar de openingstreffer. Spits Habib Diallo miste echter eerst vanuit een lastige hoek bij een leeg doel en raakte vervolgens met een snoeihard afstandschot de paal. Vanuit PSG waren het Messi en Kylian Mbappé die - wanneer het uitkwam - een geniale combinatie in huis hadden om een kans te creëren.

Volledig scherm Mbappé en Messi na het winnen van de landstitel. © REUTERS

Pas in de tweede helft leverde het ook een doelpunt op. Na weer zo'n combinatie rondde Messi behendig af voor de 1-0. Eén van de meerdere kleine magische momentjes, die hij dit seizoen ondanks alle kritiek vrij vaak laat zien. Het betekende namelijk ook de 16de treffer van de Argentijn in de competitie. Daarnaast heeft hij ook 16 assists. Maar het is niet genoeg om hem geliefd te maken in Parijs of om zelf plezier uit te stralen in zijn voetbal.

De apathische houding van PSG-spelers, die bij vlagen speelden alsof het een straftraining in plaats van kampioenswedstrijd was, was voor Straatsburg een uitnodiging om actief op jacht te gaan naar de gelijkmaker. De thuisploeg kreeg in de 79ste minuut wat het verdiende: Kevin Gameiro maakte in de rebound de gelijkmaker tegen zijn oude club en liet het Stade de la Meinau ontploffen. De 26-jarige Fransman tekende daarmee ook voor de eindstand: 1-1.

Na het eindsignaal was het vooral Straatsburg dat juichte, wetende dat ze volgend seizoen ook in de Ligue 1 speelde. De spelers van Paris Saint-Germain wisten natuurlijk al dat ze landskampioen zouden worden, maar die stonden erbij alsof ze net een trainingspontje hadden gewonnen. Want ook na een landstitel blijft bij de miljardenclub nog altijd de zure nasmaak van een pijnlijke Champions League-uitschakeling hangen.

