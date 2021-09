Pascal Struijk richt zich tot Liverpool-talent na schrikmoment en krijgt steun van zijn coach

,,In de wedstrijd van vandaag is er iets gebeurd dat ik nooit iemand toe zou wensen", schrijft Struijk. ,,Harvey Elliott, mijn gedachten zijn bij jou. Ik voel me klote en heb dit nooit zo bedoeld. Ik wens je een snel herstel toe en hoop je snel weer terug op het veld te zien.”

Marcelo Bielsa, coach van Leeds United, nam het tegenover Match of the Day op voor zijn verdediger die met rood van het veld werd gestuurd: ,,Ik betreur heel erg wat er is gebeurd. Ik had gewild dat het niet was gebeurd. Dat dit met een speler gebeurt, is bedroevend. Zeker voor een jonge speler. Ik weet zeker dat mijn speler niet de bedoeling had om hem op enige wijze kwaad te doen. Op geen enkele manier wilde hij hem schade toebrengen. Misschien werd de blessure veroorzaakt door de beweging nadat hij de bal had veroverd", zei de coach.

De achttienjarige Elliott maakte ondanks zijn eigen blessure in het ziekenhuis wel een jongen blij die zijn arm had gebroken bij zijn eigen wedstrijd. Op Twitter verscheen een screenshot van een WhatsApp-bericht, waarin de moeder van de jongen vol trots en ongeloof vertelde wat ze zojuist had meegemaakt.



,,Mijn zoon brak vanmiddag zijn arm bij zijn wedstrijd en ligt in het ziekenhuis. Wie komt er plots in het bed naast hem? Harvey Elliott en zijn familie. Hij gaf hem zijn wedstrijdshirt en zijn schoen. Mijn zoon is direct weer helemaal opgevrolijkt,” zo valt er te lezen.



Nog tijdens de wedstrijd plaatste Elliott zelf een selfie op zijn Instagram vanuit de ambulance op weg naar het ziekenhuis. ,,Bedankt voor alle berichten. De route naar herstel is begonnen”, schreef hij daarbij.

