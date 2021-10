Patrick van Aanholt haalt uit naar Guendouzi: ‘Relax, voordat ik die pruik van je hoofd trek’

Heel even moet Van Aanholt gedacht hebben dat hij een penalty tegen zou krijgen, een kwartier voor tijd in het Europa League-duel tussen Olympique Marseille en Galatasaray. Na een duel met Mattéo Guendouzi liet de VAR scheidsrechter Pawel Raczowski naar het beeldscherm komen om de situatie te bekijken. Hoewel de VAR dus vond dat een penalty verdiend was, bleef Raczowski bij zijn eigen beslissing: geen penalty. Een besluit waar Guendouzi het bepaald niet mee eens was, zo liet hij duidelijk blijken. Het bleef uiteindelijk bij 0-0.



Het felle gedrag van Guendouzi zinde Van Aanholt totaal niet, zo liet de Nederlander blijken op Twitter: ,,Blijven praten nadat de VAR heeft bewezen dat je ongelijk had. Likkleman, je moet echt een beetje relaxen voordat ik die pruik van je hoofd trek", aldus Van Aanholt, die daarbij een video plaatst van een duel tussen Guendouzi en Marouane Fellaini, waarbij laatstgenoemde aan het haar van de Fransman trekt. Met Likkleman bedoelt Van Aanholt een kleine man (Likkleman is de bijnaam van de één meter lange Aiden Henry, ook wel de kleinste gevangene van Groot-Brittannië genoemd, red.).