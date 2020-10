Pelé is 80 jaar: zijn carrière in zestien foto's

FotoserieEdson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé, viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Een grote naam voor de oudere voetballiefhebbers, maar bij jongeren zal er weinig over hem bekend zijn. Daarom zijn carrière en leven in zestien foto's.

1958: wereldkampioen op zijn zeventiende

Dat Pelé (geboren op 23 oktober 1940) een uniek talent was, bleek al snel. In zijn eerste twee seizoenen voor Santos scoorde hij al 107 keer in 84 wedstrijden. Pelé mocht als 17-jarig talent dan ook mee naar het WK 1958 in Zweden. Hij scoorde liefst zes keer op het WK, waaronder twee keer in de met 5-2 gewonnen finale tegen het gastland. De topscorerstitel ging naar Just Fontaine, die liefst dertien keer scoorde namens Frankrijk. Dat is nog altijd een WK-record.

Volledig scherm Pelé in tranen van geluk na het winnen van de wereldtitel met Brazilie in Zweden op 29 juni 1958. Naast hem doelman Gilmar dos Santos en Didi. © AP

1962: tweede wereldtitel in Chili

Vier jaar later werd Pelé opnieuw wereldkampioen met Brazilië, deze keer in Chili. Pelé begon het WK met een goal en assist tegen Mexico (2-0), maar raakte in de tweede poulewedstrijd tegen Tsjecho-Slowakije (0-0) geblesseerd bij een schot van grote afstand. Hij kwam de rest van het toernooi niet meer in actie. De net zo behendige rechtsbuiten Garrincha werd de ster van het toernooi met vier goals, net als Vavá. Pelé behoorde tot de 69.000 toeschouwers in Estadio Nacional in Santiago bij de finale tegen Tsjecho-Slowakije (3-1 winst).

Volledig scherm Pelé in Viña del Mar tijdens het WK 1962. © AFP

1963: op bezoek in Nederland

Volledig scherm Pelé voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV in 1963. © xx Pelé speelde 93 interlands voor Brazilië, waarin hij 77 keer scoorde. Slechts één keer speelde Pelé tegen Oranje. Dat was op donderdag 2 mei 1963 tijdens een Europese tour van de trotse wereldkampioen, dat overal in Europa een graag geziene gast was. Op 28 april scoorde hij nog drie keer tegen Frankrijk (5-2 winst), maar een week later kon hij de hoge verwachtingen van de 60.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion in Amsterdam niet waarmaken. Pelé deed slechts een halfuur mee, maar alle toeschouwers gingen vrolijk naar huis. Linksbuiten Peet Petersen maakte in de 89ste minuut na geschutter in de Braziliaanse verdediging namelijk de winnende 1-0 voor Oranje, op dat moment nog maar een kleine speler in het internationale voetbal. Een dag voor de interland tegen Oranje had Pelé overigens ook al een halfuurtje gespeeld in een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV in Eindhoven.

1970: teleurstelling op WK in Engeland

Het WK 1966 in Engeland werd geen succes voor Pelé, die keihard werd aangepakt door de verdedigers van Bulgarije. Hij moest de wedstrijd tegen Hongarije daarom overslaan en maakte tegen Portugal zijn rentree, maar werd opnieuw vakkundig uit de wedstrijd geschopt op Goodison Park. Brazilië was de grote favoriet, maar sneuvelt door de nederlagen tegen Hongarije (3-1) en Portugal (3-1) al in de poulefase.

Volledig scherm De teamfoto van Brazilië voor de wedstrijd tegen Portugal op het WK 1966 op Goodison Park, het stadion van Everton. © Hollandse Hoogte / PA Images

1970: derde wereldtitel met Brazilië

Vier jaar later schitterde Pelé weer op het WK 1970 in Mexico met vier goals en zeven assists in zes wedstrijden. Het Brazilië van dat WK wordt gezien als een van de beste landenteams aller tijden, want ook aanvoerder Carlos Alberto en de overige aanvallers Jairzinho, Rivellino en Tostão waren prachtige spelers. Op 21 juni 1970 zagen 107.000 toeschouwers Pelé al na 18 minuten score in Estadio Azteca, waar Brazilië in de finale met 4-1 won van Italië.

Volledig scherm Brazilië op het WK 1970 in Mexico. © AP1970

1956-1974: honderden goals voor Santos

Volledig scherm Pelé in actie namens Santos Futebol Clube. © BSR Agency Pelé speelde 18 van zijn 21 jaren als prof voor Santos Futebol Clube, aan de rand van miljoenenstad São Paulo. Hij maakte zijn debuut op 7 september 1956, anderhalve maand voor zijn zestiende verjaardag. In zijn eerste jaren maakte hij de meeste goals. Zo scoorde hij eens 58 keer in 38 duels een seizoen in het Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo met tegenstanders als Corinthians, Palmeiras, Botafogo en São Paulo FC. Hij kwam uiteindelijk tot 643 goals in 656 wedstrijden, al werd in die jaren niet alles even goed geregistreerd en gaan er dus ook verhalen dat hij meer dan duizend keer scoorde. Pelé won tien staatskampioenschappen van São Paulo, zes Braziliaanse titels, twee keer de Copa Libertadores en in 1962 en 1963 won Santos ook het WK voor clubs. Eerst werd het Benfica van de Portugese sterspeler Eusébio verslagen, een jaar later werd het AC Milan van Cesare Maldini en Gianni Rivera verslagen na een derde beslissingsduel nadat de eerste twee duels in 4-2 waren geëindigd.

1975-1977: met Franz Beckenbauer bij New York Cosmos

Pelé speelde nooit voor een Europese club, maar na 643 goals in 656 officiële wedstrijden voor Santos ging hij op z'n 34ste toch nog een buitenlands avontuur aan. Hij speelde nog drie jaar voor New York Cosmos, waar hij 64 keer scoorde in 107 duels. Hij deelde er een kleedkamer met Franz ‘Der Kaiser’ Beckenbauer, zijn landgenoot Carlos Alberto en de Italiaanse spits Giorgio Chinaglia. Kort nadat Pelé stopte kwamen ook Johan Cruijff, Johan Neeskens, Gerd Müller en George Best nog naar de North American Soccer League, die van 1968 tot 1984 bestond.

Volledig scherm Pelé speelde zijn laatste wedstrijd op 1 november 1977, een vriendschappelijk duel tussen New York Cosmos en Santos. © BSR Agency

1981: acteur in Escape to Victory

Pelé werd na zijn spelerscarrière nooit trainer, maar had wel tientallen erebaantjes en commerciële projecten. Zo was hij in 1981 een van de hoofdrolspelers in de film Escape to Victory. De film, geregisseerd door John Huston, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de dodenwedstrijd uit 1942. Pelé speelde korporaal Luis Fernandez en werkte op de set samen met acteurs als Sylvester Stallone en Michael Caine, maar ook met Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul van Himst, Hallvar Thoresen en tienvoudig Nederlands international Co Prins.

Volledig scherm Op de set van Escape to Victory. © KIPPA

2020: de beste aller tijden?

Volledig scherm Pelé en Diego Maradona. © BSR Agency Door velen, vooral in Brazilië, wordt Pelé gezien als de beste voetballer aller tijden. Dat is natuurlijk slechts een mening. Argentijnen vinden Diego Maradona weer de beste ooit, Nederlanders gaan voor Johan Cruijff en de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen het er over eens geworden dat Lionel Messi toch echt de allerbeste ooit is. In 1999 werd Pelé door IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) verkozen tot de beste, maar de FIFA Player of the Century werd een prijs die hij moest delen met zijn rivaal Diego Armando Maradona, die volgende week 60 jaar wordt. Maradona won bij het publiek, Pelé won bij de FIFA-officials en journalisten.



De meer politiek correcte Pelé heeft bij de FIFA altijd een stuk beter gelegen dan de impulsieve Maradona, die zijn kritiek nooit onder stoelen of banken schoof. Pelé is dan ook vaak ingezet voor promotiefilmpjes of campagnes, door de FIFA, Verenigde Naties en veel andere bedrijven. Toch kan zijn nalatenschap op de huidige generatie jongeren klein worden genoemd, natuurlijk ook omdat er zo weinig bewegende beelden van hem zijn.

2020: hoe lang nog topscorer van de Seleção?

Volledig scherm Pelé en Neymar in 2012 bij de honderdste verjaardag van hun club Santos. © EPA Pelé zal ongetwijfeld ook vrij snel worden ingehaald als topscorer aller tijden van Brazilië. De 28-jarige Neymar, ook een kind van Santos, staat nu op 64 goals voor de Seleção en heeft dus nog maar veertien goals nodig om Pelé te passeren. Of de drievoudig wereldkampioen dat moment nog zal meemaken, is maar sterk de vraag. Pelé worstelt al jaren met zijn gezondheid en heeft sinds 2012 ook moeite met lopen na een mislukte heupoperatie. Het Braziliaanse voetbalicoon is sinds maart ook niet meer in de pers geweest. Ook op zijn 80ste verjaardag zal hij zich niet laten zien. Hij viert zijn verjaardag met een paar familieleden in zijn huis in São Paulo, waar nog altijd wordt getreurd om het overlijden van Pelé's broer Jair in maart.

Volledig scherm Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië. Hij is de enige speler met drie wereldtitels op zijn naam. © BSR Agency

Volledig scherm In 2005 te gast in de Argentijnse televisieshow ‘La Noche del 10' van Diego Maradona. © REUTERS

Volledig scherm In 2005 met Johan Cruijff bij de WK-loting in Leipzig. © 2005 Getty Images

Volledig scherm Met het Duitse model Claudia Schiffer bij de opening van het WK 2006 in Duitsland. © AP

Volledig scherm Met Diego Maradona bij een evenement tijdens het EK 2016 in Frankrijk. © REUTERS

Volledig scherm Pelé. © ANP