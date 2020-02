Penaltyspecialist Weghorst helpt Wolfsburg met hattrick langs Hoffenheim

Het duel tussen Hoffenheim (7de) en Wolfsburg (10de) draaide uit op een penalty-spektakel. In de achttiende minuut zette Weghorst zijn ploeg vanaf elf meter op een 0-1 voorsprong. Vlak voor rust maakte Christoph Baumgartner namens de thuisploeg gelijk, waarna Weghorst in de 52ste minuut weer trefzeker was vanaf de penaltystip. Voor Weghorst betekende het zijn negende treffer van het competitieseizoen.



Voor Weghorst bleef het niet bij twee doelpunten en bijbehorende schouderklopjes, want de oud-speler van Emmen, Heracles Almelo en AZ veroorzaakte even later ook door een handsbal zelf een strafschop. Andrej Kramaric benutte de derde strafschop van de dag en zette Hoffenheim even op gelijke hoogte, maar toen eiste wederom Weghorst alle aandacht voor zich op door met een stiftje over doelman Oliver Baumann te tekenen voor de 2-3. In de blessuretijd kreeg Weghorst een publiekswissel.



Weghorst maakte daarmee zijn derde hattrick in de Duitse competitie. Alleen Roy Makaay, Arjen Robben en Klaas-Jan Huntelaar maakten er als Nederlander meer.