Pep Guardiola bij Manchester City boos over ‘gebaar’ van Erling Haaland, blessure Nathan Aké

Met samenvattingTrainer Pep Guardiola van Manchester City was zaterdag boos op Erling Haaland, omdat die het nemen van een strafschop bij een voorsprong van 2-0 tegen Leeds United kort voor tijd aan Ilkay Gündogan overliet. Hij wilde de Duitser in de gelegenheid stellen zijn derde doelpunt te maken.

Programma, uitslagen en stand Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Gündogan schoot echter tegen de paal, Leeds scoorde tegen (2-1) en even dreigde City nog belangrijke punten in de strijd om de titel met Arsenal te gaan verspelen. Die ellende bleef Guardiola echter bespaard.

,,Als ‘Gündo’ had gescoord had iedereen het oké gevonden”, zei Guardiola. ,,Een hattrick, mooi, maar hij miste. We hebben niet voor niets een specialist. Daarom had Haaland het zelf moeten doen. We zaten niet in een situatie dat de wedstrijd al beslist was. Hij heeft een onnodig risico genomen. Dat had verkeerd kunnen aflopen.”

Haaland zelf zat ook niet goed in de wedstrijd. Hij miste, zeer ongebruikelijk, meerdere goede mogelijkheden. Ilkay Gündogan scoorde voor rust twee keer voor Manchester City. De Duitser deed dat beide keren ongeveer vanaf de rand van het strafschopgebied, steeds nadat Riyad Mahrez de bal breed had gelegd. Pas in de slotfase leefde het duel weer op. Eerst miste Gündogan de kans op zijn derde treffer door uit een strafschop op de paal te schieten. Even later maakte de ingevallen Rodrigo de 2-1, na een onoplettendheid in de verdediging van de titelverdediger.

Volledig scherm Nathan Aké. © REUTERS

Nathan Aké speelde mee in de verdediging bij City. Hij werd na ruim 50 minuten vervangen, ogenschijnlijk geblesseerd. De Oranje-international was net terug van een blessure. Het is onduidelijk of Ake de Champions League-kraker van dinsdagavond in Madrid tegen Real haalt. Het is de eerste halve finale. Crysencio Summerville en Pascal Struijk vielen beiden in bij Leeds United.

Arsenal speelt zondag bij Newcastle United, de nummer 3. De Londenaren kunnen Manchester City dan tot op een punt naderen, met dan wel weer een wedstrijd meer gespeeld.

Bekijk hier de reactie van Guardiola na afloop:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindelijk weet Chelsea weer wat winnen is

Na zes nederlagen op rij, in Premier League en Champions League, heeft Chelsea weer eens gewonnen in de voetbalcompetitie van Engeland. Bij Bournemouth werd het 3-1 voor de geplaagde miljoenenformatie, die op de elfde plaats staat. Het was het eerste succes onder trainer Frank Lampard, die in april Graham Potter opvolgde.

Lampard, oud-speler van de club en bezig aan zijn tweede periode als trainer van Chelsea, zag zijn elftal dankzij Conor Gallagher al binnen 10 minuten op voorsprong komen. Matías Viña maakte nog wel gelijk, maar door Benoît Badiashile en João Félix liepen de Londenaren in de slotfase weer uit.

Hakim Ziyech, een kwartier voor tijd ingevallen, bereidde het tweede doelpunt van Chelsea voor. Voormalig PSV’er Noni Madueke was basisspeler bij de club uit Londen.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League