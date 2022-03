Pep Guardiola ondanks 5-0 voorsprong niet zeker van zijn zaak: ‘Voetbal is onvoorspelbaar’

,,Nathan is niet lang uitgeschakeld, maar woensdag spelen zou volgens de dokter een te groot risico zijn”, zei Guardiola. ,,Rúben Dias ligt er al lang uit en we kunnen niet het risico nemen om nog een verdediger lang kwijt te zijn.”

Manchester City walst in intense derby over aartsrivaal United heen dankzij uitblinkende De Bruyne

Naast de Portugese centrumverdediger Dias, die vanwege een liesblessure vier tot zes weken aan de kant staat, ontbreken ook de vleugelverdedigers Kyle Walker (geschorst) en João Cancelo. ,,We hebben slechts veertien spelers tot onze beschikking, waarvan drie verdedigers", aldus Guardiola. ,,We moeten dus onze reserves gebruiken. We hebben een geweldig resultaat geboekt in de uitwedstrijd en staan met 5-0 voor, maar er is nog niets beslist. Voetbal is onvoorspelbaar.”