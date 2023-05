Pep Guardiola schrijft tegen Real Madrid geschiedenis, Carlo Ancelotti slikt bittere pil

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Guardiola deed dat eerder in 2010/2011 (Barcelona), 2019/2020 (Manchester City) en nu dus in het seizoen 2022/2023. Voor Real Madrid was de 4-0 nederlaag een pijnlijke, want daarmee werd de zwaarste Champions League-nederlaag in de historie geëvenaard.

In het seizoen 2008/2009 verloor Real Madrid met 4-0 van Liverpool. Voor Ancelotti is de 4-0 nederlaag ook een negatief record: hij verloor in het seizoen 2003/2004 met 4-0 van Deportivo toen hij trainer was van Milan. Een evenaring van zijn slechtste resultaat. Real Madrid werd voor de achtste keer uitgeschakeld in de halve finales, daarmee delen ze het 'record’ niet meer met Barcelona.



Voor Guardiola is het zijn 100ste overwinning als trainer in de Champions League. Hij had 160 wedstrijden nodig om tot dat aantal te komen. Ancelotti ligt wat dat betreft nog wel voor met 107 zeges in de Champions League. Ook Alex Ferguson (102) staat nog voor Guardiola.

Poll Wie wint de finale van de Champions League? Internazionale

Manchester City Wie wint de finale van de Champions League? Internazionale (8%)

Manchester City (92%)

Bernardo Silva: ‘Dit is bijna ongelooflijk’

Doelpuntenmaker Bernardo Silva sprak van een prachtige avond voor Manchester City, kort nadat de Engelse kampioen titelverdediger Real Madrid (4-0) had uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Het eerste duel was in 1-1 geëindigd. ,,We wisten dat het moeilijk zou worden tegen deze sterke tegenstander”, aldus de Portugees, die de 1-0 en 2-0 voor zijn rekening nam. ,,Maar met 4-0 winnen van Madrid is bijna ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel dat we weer in de finale staan. Hopelijk gaan we deze keer winnen.” De 2-0 maakte Bernardo Silva opvallend genoeg met het hoofd. ,,Ik ben misschien wel de kleinste man van het veld, maar koppen kan ik wel”, gaf hij als verklaring.

Courtois niet verrast door kracht City

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois was niet verrast door de kracht van Manchester City. ,,Eigenlijk gebeurde wat we hadden verwacht”, zei Courtois, die met Real Madrid het toernooi vorig seizoen won. ,,We hadden zien aankomen dat ze ons meteen onder druk zouden zetten en dat het moeilijk voetballen zou zijn voor ons. Het was geen verrassing dat we ver werden teruggedrongen. Helaas hadden we er helemaal geen antwoord op. We kwamen nauwelijks in de buurt van hun doel.”

Champions League

Bekijk hier alle uitslagen en het programma van het seizoen 2022-2023.

Volledig scherm Pep Guardiola en Carlo Ancelotti. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Champions League