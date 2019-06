Pepe mist finale Nations League met breukje in schouderblad

Pepe heeft een breukje in zijn schouderblad, wees onderzoek vandaag uit. Hoe lang Pepe niet kan voetballen, is nog niet duidelijk. De 36-jarige verdediger speelde gisteravond zijn 106de interland voor Portugal.



Portugal neemt het in de finale op tegen Nederland of Engeland. Die twee landen spelen vanavond vanaf 20.45 uur tegen elkaar in de andere halve finale in Guimarães .