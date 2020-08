Peperdure Sánchez gratis naar Inter? Ook deze spelers zagen hun waarde gigantisch kelderen

Manchester United hoopt grootverdiener Alexis Sánchez snel definitief te slijten aan Inter. The Red Devils zijn de aanvaller liever kwijt dan rijk en zijn bereid enorm veel verlies te lijden op de miskoop, die 34 miljoen euro kostte en daarnaast ook nog bijna twee miljoen euro per maand verdiende. Ook deze peperdure transfers kenden extreem waardeverlies.

Fernando Torres - 58,5 miljoen > 1 miljoen

Waarschijnlijk een van de meest geflopte transfers uit de historie van het voetbal. Na magistrale tijden bij Liverpool legde Chelsea een recordbedrag neer om aan de hand van topspits Fernando Torres prijzen naar Londen te halen. Zijn verblijf bij Chelsea liep echter uit op een onverbiddelijk debacle, met slechts 45 doelpunten in 172 optredens. Torres groeide uit tot het mikpunt van Engelse spot en viel vaker op in een slechte mop dan op het scoreformulier. AC Milan hengelde de Spaanse Europees kampioen van 2008 op huurbasis binnen en nam hem een half jaar later definitief over. Zijn onthutsende prijskaartje? 1 miljoen euro.

Volledig scherm © REUTERS

Miralem Sulejmani - 16,25 miljoen > 0 euro

Het beste voorbeeld op Nederlandse bodem luistert naar de naam Miralem Sulejmani. Vol verwachting en met zakken vol geld reisde Ajax in af naar Heerenveen, om de transfer van het negentienjarige toptalent te beklinken. De vrees van het complete arsenaal aan eredivisierechtsbacks bleek in Amsterdam een schim van de topper-in-wording en verkaste vijf jaar gedesillusioneerd naar Benfica. Transfervrij welteverstaan. Bij het Zwitserse Young Boys liet hij later flitsen zien van zijn uitmuntende talent, maar nooit groeide hij uit tot de verwachte revelatie in de mondiale top.

Volledig scherm Miralem Sulejmani kon de hoge transferwaarde nooit echt inlossen. © anp

Zlatan Ibrahimovic - 69,5 miljoen > 24 miljoen

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic. © REUTERS Wellicht vreemd om zijn naam in deze lijst te lezen, maar de zelfbenoemde Zweedse God kende ook niet alleen gloriejaren. In 2009 koos Ibra na een zeer succesvolle periode bij Inter voor een dienstverband bij FC Barcelona. De bijna zeventig miljoen euro die bij die overstap gemoeid waren, betaalde hij in Catalonië nooit terug in prestaties. Een moeizame verstandhouding met succescoach Pep Guardiola en de aanwezigheid van superster Lionel Messi zorgden ervoor dat het droomhuwelijk al snel uitliep op een onvermijdelijke echtscheiding. AC Milan hapte toe en betaalde 24 miljoen euro, nadat het de spits al een seizoen had gehuurd. In Milaan ontpopte Ibracadabra tot een legende, met de laatste Milanese landstitel tot gevolg.

Kaká - 67 miljoen > 0 euro

De Milanese magie kreeg tot ieders grote verrassing geen voet aan de Madrileense grond. In dienst van AC Milan toverde Kaká zich naar in 2007 de Ballon d’Or. Real Madrid was overtuigd en haalde de Braziliaanse baltovenaar twee jaar later als nieuwste Galáctico naar Santiago Bernabéu. Daar lukte het hem niet om zijn status als beste ter wereld te verdedigen. Door aanhoudend blessureleed en vormverlies kon hij maar mondjesmaat aantonen waarom Real Madrid 67 miljoen euro voor hem overhad. Na vier seizoenen keerde hij op 31-jarige leeftijd transfervrij terug bij AC Milan, waar hij na één seizoen definitief vaarwel zei om een avontuur bij Orlando City aan te gaan.

Volledig scherm Kaka tegen Ajax. © REUTERS

Eliaquim Mangala - 45 miljoen > 0 euro

Als slot op de deur van FC Porto speelde Eliaquim Mangala zich in de kijker van de complete top. Dolgelukkig was Manchester City, dat hem na Rio Ferdinand (46 miljoen) de duurste verdediger uit de Engelse historie maakte. De Fransman beleefde echter een horror-debuutseizoen bij de topclub, waar hij een storm van kritiek te verduren kreeg. Ook toen Pep Guardiola het stokje overnam van Manuel Pellegrini veranderde er niets aan het troebele perspectief van de international. Als huurling bij Valencia en Everton lukte het hem vervolgens niet om het tij te keren. Afgelopen seizoen toog hij gratis naar Valencia, waarmee hij in de groepsfase van de Champions League Ajax trof.

Janssen en Klaassen de Nederlandse vertegenwoordigers Vincent Janssen en Davy Klaassen zijn de Nederlandse speler die de grootste waardekeldering kenden in hun loopbaan. Na een geweldig seizoen bij AZ, waarin hij zich met 27 treffers tot topscorer kroonde, vertrok Janssen voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Daar lukte het hem niet om zijn scoringsdrift te vervolgen, waardoor hij na twee seizoenen voor 9 miljoen euro naar het Mexicaanse Monterrey. Everton betaalde 27 miljoen euro voor Klaassen en stuurde hem een jaar later voor 13,5 miljoen euro naar Werder Bremen.

Volledig scherm Vincent Janssen. © Getty Images