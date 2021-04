Perez (74) begin aan zesde termijn als voorzitter Real Madrid

Video Weghorst goed voor goal en assist in topper, morsend Bayern geeft RB Leipzig weer hoop

10 april Wout Weghorst werd vorige maand buiten de Oranje-selectie gelaten door bondscoach Frank de Boer, maar de 28-jarige spits uit Borne blijft uitstekend presteren in de Bundesliga. Hij was vanmiddag in de heerlijke topper tegen Eintracht Frankfurt weer goed voor een goal en een assist. Nummer vier Eintracht Frankfurt won wel met 4-3 van nummer drie VfL Wolfsburg, dat nog een puntje meer heeft. Beide teams zijn hard op weg naar plaatsing voor de Champions League.