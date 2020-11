Perschef Qarabag levenslang geschorst na oproep om alle Armeniërs te doden

1979 in Bern Peters over interland tegen Maradona: ‘Hij speelde Neeskens helemaal kapot’

11:26 Jan Peters keek in 1979 met Oranje zijn ogen uit. In het Wankdorf Stadion in Bern werd de reprise van de WK-finale gespeeld en nu deed Diego Maradona wel mee bij wereldkampioen Argentinië. Hij was de beste op het veld.